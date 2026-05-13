Bastián descubrirá a Elisa junto a Joaquín en el capítulo 294 de El Jardín de Olivia

13 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) dará la razón a Bastián (Alonso Quintero) sobre que Elisa (Carla Medel) anda en algo raro.

Por lo mismo, la periodista afirmará que lo ayudará a descubrir qué oculta esta misteriosa joven.

El Jardín de Olivia / MEGA

Bastián descubrirá a Elisa con Joaquín

Ante esto, Bastián tomará una postura de estar más cerca de Elisa y será así como la verá salir del edificio de la empresa y le gritará su nombre. Sin embargo, la joven no lo escuchará y seguirá su camino.

Al ver que no hace caso a sus llamados, Bastián intentará seguirla, pero en ese momento se llevará una sorpresa, ya que verá a Elisa subiéndose a un auto con Joaquín (Francisco Dañobeitia).