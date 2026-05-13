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Bastián descubrirá a Elisa junto a Joaquín en el capítulo 294 de El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) dará la razón a Bastián (Alonso Quintero) sobre que Elisa (Carla Medel) anda en algo raro. 

Por lo mismo, la periodista afirmará que lo ayudará a descubrir qué oculta esta misteriosa joven.

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Bastián
El Jardín de Olivia / MEGA

Bastián descubrirá a Elisa con Joaquín

Ante esto, Bastián tomará una postura de estar más cerca de Elisa y será así como la verá salir del edificio de la empresa y le gritará su nombre. Sin embargo, la joven no lo escuchará y seguirá su camino. 

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Al ver que no hace caso a sus llamados, Bastián intentará seguirla, pero en ese momento se llevará una sorpresa, ya que verá a Elisa subiéndose a un auto con Joaquín (Francisco Dañobeitia). 

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