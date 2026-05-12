"No estás capacitada": Joaquín advertirá nuevamente a Ignacia sobre custodia de Berni en capítulo 294 de EJDO

12 may. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) amenazará una vez más a Ignacia (Cota Castelblanco) por la custodia de Berni.

Y es que el joven empresario afirmará que él ha estado con Ignacia en sus momentos más oscuros y débiles, por lo que sabe que ella es muy inestable mentalmente.

"Tú solita no estás capacitada para cuidar una guagüita", afirmará Joaquín, lo que dejará a su exesposa con muchas dudas y le preguntará a qué se refiere.

El Jardín de Olivia / MEGA

La amenaza que lanzará Joaquín

Ante la interrogante de Nacha, Joaquín contestará fuerte y claro que, a raíz de sus problemas emocionales, cualquier juez le dejaría la custodia de Berni a él.

"Cualquier juez que estudie nuestro caso se va a dar cuenta que lo mejor para nuestra hija es quedarse con su papá", asegurará.