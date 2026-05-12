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"No estás capacitada": Joaquín advertirá nuevamente a Ignacia sobre custodia de Berni en capítulo 294 de EJDO

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) amenazará una vez más a Ignacia (Cota Castelblanco) por la custodia de Berni

Y es que el joven empresario afirmará que él ha estado con Ignacia en sus momentos más oscuros y débiles, por lo que sabe que ella es muy inestable mentalmente.

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"Tú solita no estás capacitada para cuidar una guagüita", afirmará Joaquín, lo que dejará a su exesposa con muchas dudas y le preguntará a qué se refiere. 

Joaquín y Nacha
El Jardín de Olivia / MEGA

La amenaza que lanzará Joaquín 

Ante la interrogante de Nacha, Joaquín contestará fuerte y claro que, a raíz de sus problemas emocionales, cualquier juez le dejaría la custodia de Berni a él. 

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"Cualquier juez que estudie nuestro caso se va a dar cuenta que lo mejor para nuestra hija es quedarse con su papá", asegurará. 

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