¿Quitarle la vida o enviarlo a la cárcel? Estos son los planes contra Luis Emilio en la recta final de EJDO

01 ag. 2026 - 09:05 hrs.

Ni siquiera tras las rejas Luis Emilio (Alejandro Trejo) dejó de hacer daño a los que lo rodean y a pocos capítulos del gran final de El Jardín de Olivia, los héroes de esta historia buscan una forma defitiniva para detenerlo.

Un grupo apelará a la justicia. Se trata de los hermanos Walker, quienes se enteraron de los repudiables videos que su padre grabó a escondidas. Las mujeres abusadas por Luis Emilio no imaginaron que su calvario sería registrado y visto una y otra vez por el empresario.

Burgos (Juan Carlos Cáceres) le contó a Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) que una vez debió recuperar la cámara desde una habitación de hotel. Era un artefacto pequeño y sofisticado, ideal para ocultarlo sin que nadie se entere.

El Jardín de Olivia / Mega

A sabiendas de que los depredadores como Luis Emilio buscan revivir sus crímenes, lo más probable es que esos archivos de video todavía existan. Por este motivo, Clemente, Bastián e Ignacia (Cota Castelblanco) se pusieron de acuerdo para recuperarlos de la caja fuerte del escritorio.

El camino de la violencia

Diana (Nicole Espinoza) está en el otro lado de la moneda. El intento de asesinato de Karina (Jacinta Rodríguez) fue un punto de no retorno para la terapeuta. Ella, quien siempre moderó los ánimos de su familia, finalmente llegó a la conclusión de que solo la muerte terminaría de raíz con la maldad de Luis Emilio.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) cree lo mismo que Guerrero. Él cooperó con su exsuegro, pero el incendio del taller fue su límite y cuando quiso dar un paso atrás, Walker amenazó la vida de la pequeña Berni.

Con tal de proteger a su hija, Joaquín se alió con Diana y sumaron a Elisa (Carla Medel) en su plan.

El Jardín de Olivia / Mega

El sábado se realizará una reunión de directorio en el Grupo Walker; Undurraga apagará las cámaras y Elisa actuará como cebo para que Luis Emilio se quede a solas en la oficina. La hija de Burgos tiene que lograr que el empresario se coma uno de sus bombones, para ese entonces, llenos de sedante.

Una vez caiga inconsciente, Diana tendrá la misión de dar el golpe de gracia.

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