Venganza y una repentina reaparición: Mira este infartante adelanto de la recta final de El Jardín de Olivia

01 ag. 2026 - 12:00 hrs.

En los próximos capítulos de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) continuará con su plan de sacar a todos de su camino, incluyendo a los hermanos Walker.

Precisamente, en las imágenes se ve al empresario con una pistola en sus manos, mientras que Clemente (Pipo Gormaz) y Santana (Matías Oviedo) toman en sus brazos a una mujer para llevarla a un hospital.

Luis Emilio arremeterá con todo

La noticia impactará a Gloria (Francisca Gavilán) y Karina (Jacinta Rodríguez), quienes romperán en llanto, en paralelo a la persecución que sostendrán los secuaces de Luis Emilio.

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En otra de las escenas aparece Vanessa (Begoña Basauri) junto a Franco (Emilio Edwards), quienes se mostrarán impactados por la libertad de quienes los persiguen.

Tras cartón, Santana encontrará a Barraza apuntando con un arma al "Rucio" (Sebastián Saguz), quien estará contra un auto.

Pero no será lo único, ya que Luis Emilio irá contra quienes lo traicionaron en el pasado para cobrar venganza.

¿Cuándo es el final de El Jardín de Olivia?

El capítulo final de El Jardín de Olivia se estrenará el lunes 17 de agosto, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

Podrás seguir la esperada conclusión a través de la señal abierta de Mega, Mega.cl y en la plataforma Mega Go, pero habrá más, ya que La Baronesa alista motores para emitir su primer episodio tras el término de El Jardín de Olivia.