Una radical transformación: ¿Qué llevó a Joaquín a arriesgar su propia vida por Karina en El Jardín de Olivia?

25 jul. 2026 - 10:30 hrs.

Nadie hubiera esperado en los primeros capítulos de El Jardín de Olivia que Joaquín (Francisco Dañobeitia) entraría a un taller en llamas por salvar a Karina (Jacinta Rodríguez).

No le agradó cuando supo que era amiga de Ignacia (Cota Castelblanco) porque era una artista de bajo estrato social. Luego, la rechazó por su orientación sexual y finalmente la detestó al enterarse de su romance con Nacha.

Para Joaco, Karina era la mujer que le quitó todo lo que aspiraba tener y se sumó una arraigada homofobia que Luis Emilio (Alejandro Trejo) solo alimentó.

Intentó varias veces sacarla de su camino con trucos, amenazas y trampas: cortó las llamadas que hacía de Barcelona cuando murió Bernardita (Catalina Guerra) y buscó a Christian (Juan José Gurruchaga) para que se la llevara consigo a Buenos Aires, al punto de acusarla de tráfico de drogas con tal de que la encarcelaran.

El Jardín de Olivia / Mega

Y sí, reconocía que eran tácticas sucias, pero estaba dispuesto a caer bajo por recuperar a Berni. Sin embargo, las cosas llegaron demasiado lejos y demostró que había una línea que no iba a cruzar.

El momento del cambio

Cuando supo que Luis Emilio mandó dos matones en busca de Ignacia para arrebatarle a su hija por la fuerza, él decidió retirar la denuncia que había interpuesto para que la joven huyera del país.

Luego, escuchó cómo Luis Emilio mandaba quemar viva a Karina por lo que él mismo fue al taller incendiado para sacarla de entre las llamas, resultando herido en su brazo derecho.

El Jardín de Olivia / Mega

Este acto de heroísmo conmovió a Ignacia y le agradeció profundamente el haber salvado a Karina. "Tal vez tú empezaste con todo esto, pero sabes perfectamente quién es el que tiene las manos manchadas con sangre", dijo ella en la clínica.

Todo sobre El Jardín de Olivia