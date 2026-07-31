Raúl le advertirá a Clemente sobre el potencial crimen de Diana en el capítulo 349 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) le comentará a Raúl (César Caillet) sus preocupaciones acerca de Diana (Nicole Espinoza) porque estará segura que la joven intentará una locura.
"Le dijo a Joaquín que iba a ir a a la casa del viejo y que tenía una pistola pa' matar al viejo", revelará a Guerrero.
"Yo creo que va a..."
En busca de más información, Raúl llamara a Clemente (Pipo Gormaz) porque quizá él sepa qué es lo que trama su hija: "Disculpa la pregunta, ¿tú sabes en qué está metida la Diana?".Ir a la siguiente nota
Pero el mayor de los hermanos Walker no tendrá idea porque él mismo estará en otra tarea igual de importante: robar los videos que su padre guarda.
"Yo creo que va a ir a matar a tu papá, Clemente", alertará Raúl. ¿Lograrán detener a Diana antes de que se manche las manos con sangre?Ve el capítulo en