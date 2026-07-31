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Raúl le advertirá a Clemente sobre el potencial crimen de Diana en el capítulo 349 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 349 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) le comentará a Raúl (César Caillet) sus preocupaciones acerca de Diana (Nicole Espinoza) porque estará segura que la joven intentará una locura. 

"Le dijo a Joaquín que iba a ir a a la casa del viejo y que tenía una pistola pa' matar al viejo", revelará a Guerrero. 

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"Yo creo que va a..."

En busca de más información, Raúl llamara a Clemente (Pipo Gormaz) porque quizá él sepa qué es lo que trama su hija: "Disculpa la pregunta, ¿tú sabes en qué está metida la Diana?". 

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Pero el mayor de los hermanos Walker no tendrá idea porque él mismo estará en otra tarea igual de importante: robar los videos que su padre guarda.

"Yo creo que va a ir a matar a tu papá, Clemente", alertará Raúl. ¿Lograrán detener a Diana antes de que se manche las manos con sangre? 

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