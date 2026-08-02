La hicieron pasar por muerta: Así se gestó el plan que salvó a Karina de las garras de Luis Emilio en EJDO

02 ag. 2026 - 10:30 hrs.

Sin ningún escrúpulo, Luis Emilio (Alejandro Trejo) mandó quemar el taller de Karina (Jacinta Rodríguez) con ella en su interior. Lo que no esperaba es que, de entre todos, Joaquín (Francisco Dañobeitia) decidiera salvar a la pintora.

Tanto el "Rucio" (Sebastián Saguz) como Walker estarían en problemas si Karina los apunta como culpables del siniestro. Esto los impulsó a "terminar el trabajo" en el hospital donde Mendoza estaba internada en la UCI, tal como ocurrió con Bernardita (Catalina Guerra).

Con este antecedente, la familia Guerrero esperaba un nuevo ataque y estaban preparados para enfrentarlo con una brillante idea de Raúl (César Caillet).

El plan

Joaquín se encargó de atraer a Luis Emilio al hospital, mismo lugar donde estaba siendo atendido por sus quemaduras. Luego, con la complicidad de detectives y enfermeras, montaron un teatro para el empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Gloria (Francisca Gavilán) lloró desgarradoramente en la sala de espera, despertando la curiosidad de Walker. Una de las profesionales le reveló que la hija de esta mujer no había logrado sobrevivir a la inhalación de humo.

Por su parte, Ignacia (Cota Castelblanco) lo enfrentó como si realmente lo culpara por la muerte de su pareja.

Estas reacciones no hicieron sospechar a Luis Emilio, quien tras llegar a su casa canceló la orden dada al "Rucio". En paralelo, Karina estaba sana y salva con toda su familia rodeándola. Muy pronto se irá a Valdivia para evitar estar en la línea de fuego.

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