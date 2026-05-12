El siniestro plan que orquestará Clemente para quedar a solas con Luis Emilio en el capítulo 294 de EJDO

12 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se reunirá en su hogar con uno de los gendarmes que protege a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la cárcel.

Esta reunión resultará inusual para el propio funcionario, quien se mostrará muy sorprendido ante la petición del mayor de los hermanos Walker, quien afirmará que sabe que lo que está pidiendo no es tan fácil.

Será en ese momento en que acercará un sobre lleno de dinero en efectivo al gendarme y repetirá una vez más lo que quiere.

El Jardín de Olivia / MEGA

La inesperada petición de Clemente

"Yo necesito estar cinco minutos en la celda con mi padre, pero tienen que ser cinco minutos totalmente a solas; no puede haber ningún otro guardia, ni otro recluso", dirá Clemente al gendarme.

En ese sentido, el empresario será muy directo con el funcionario: "Y aunque se escuche algo desde adentro de la celda, nadie debe hacer nada".