Juan de Dios romperá su relación laboral con Max tras tensa discusión en el capítulo 124 de RDS

11 may. 2026 - 23:30 hrs.

En el avance del capítulo 124 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) se enterará de la relación amorosa entre Juan de Dios (Jorge Arecheta) y Matilde (Ignacia Baeza), realizando comentarios muy inapropiados al respecto.

En una comida de negocios le dirá: "¿Y tira rico por lo menos?", lo que desatará la molestia de su abogado.

Juan de Dios defenderá a Matilde

Por más que Juan de Dios pida respeto hacia la mujer con la que está saliendo, el empresario seguirá sin pelos en la lengua: "Ya, no te pongas así. Te lo digo porque de repente te vas a haber metido con una mina llena de trancas, un ex medio curado y ahí te vas a arrepentir".

Reunión de Superados / Mega

Esto será la gota que derrame el vaso. El profesional se pondrá de pie, dando por finalizado el almuerzo.

"¿Sabes qué, Max? Me aburrí de esta conversación. No tengo porqué seguir conversando contigo y que te quede claro: nosotros dos ya no trabajamos juntos".