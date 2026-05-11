Reunión de Superados - Capítulo 123: Coke se sincera con Matilde
En el capítulo 123 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) decide sincerarse con Matilde (Ignacia Baeza).
El corredor de propiedades le cuenta a su ex que terminó su relación con Josefa (Luz Valdivieso), ya que no ha podido perdonarse por haberla engañado.
"No puedo con esto sabiendo que para ti, va a ser un tremendo dolor (...) No te estoy responsabilizando de esto. Lo hice porque a mí me parecía lo correcto", le expresó.Ir a la siguiente nota
Max vuelve a molestar a Manuel
Al enterarse que Javiera (Daniela Ramírez) no está con Manuel (Mario Horton), Max (Álvaro Espinoza) no perdió oportunidad para intentar provocar al publicista con comentarios incisivos.
Visiblemente molesto, Manuel logró dominarse y no hacer un escándalo en el colegio. Max llegó dispuesto a todo por reconquistar a su ex.Ve el capítulo en
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