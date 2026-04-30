Reunión de Superados - Capítulo 118: La historia de Hingilberto Núñez

30 abr. 2026 - 23:23 hrs.

En el capítulo 118 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) llegó hasta la casa de su padre y lo encontró vivito y coleando. Sin embargo, el primer cara a cara entre ambos terminó a los golpes.

Terco como una mula, el exfutbolista se negó a partir sin una explicación sobre el abandono que sufrió de niño, así que Hingilberto Núñez (Luis Dubó) le abrió las puertas de su hogar para relatar los altos y bajos que vivió en los últimos años.

Delincuente reincidente, pasó largo tiempo en la cárcel. Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) no le permitió ver a su hijo porque con sus antecedentes podría arruinar la brillante carrera de Tito como goleador. Eso sí, nunca se perdió un partido en el que jugó.

Reunión de Superados / Mega

Javiera libera a Manuel

Manuel (Mario Horton) sufrió un duro golpe con el rechazo de Javiera (Daniela Ramírez), pero tenía la intención de esperarla. Al entender los problemas que vive como madre de cinco niños, no quería ponerle presión en una relación apresurada.

El problema es que Javi no sabe cuánto tiempo le tomará solucionar las complicaciones de su vida y sería injusto tener amarrado a Manuel. Por eso, lo liberó de cualquier compromiso.