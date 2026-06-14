"Para nosotros fue una sorpresa": Actores de Reunión de Superados opinan sobre la muerte de Coke

14 jun. 2026 - 11:12 hrs.

La partida de Coke (Diego Muñoz) se ha convertido en uno de los momentos más emotivos de Reunión de Superados. El querido personaje encontró un trágico final luego de sufrir una recaída en su lucha contra el alcohol, dejando una profunda huella en sus seres queridos.

A raíz de este importante giro en la historia, el equipo digital de Mega asistió a la grabación de las escenas del funeral del personaje, instancia en la que varios integrantes del elenco compartieron sus impresiones sobre la muerte del publicista.

La opinión de los actores a la muerte de Coke

Una de ellas fue Daniela Ramírez, quien interpreta a Javiera y destacó la reflexión que deja este doloroso episodio para los personajes que rodeaban a Coke. "Qué bueno entender también la muerte, qué es lo que pasa en la amistad también, en una familia", señaló la actriz.

Reunión de Superados / Mega

Por su parte, Claudio Castellón, quien da vida a Tito, reconoció que la noticia tomó por sorpresa incluso a los propios actores cuando recibieron los guiones. "Para nosotros fue una sorpresa también como actores cuando nos enteramos que su historia daba ese giro. Hay escenas y escenas. Si bien la teleserie en grandes momentos se perfila como una comedia, también pasan estas cosas. Lo que tratamos de proyectar y reflejar es la vida real, pues, y estas cosas pasan", expresó.

Quien también se refirió al impacto de esta pérdida fue Mario Horton, intérprete de Manuel, uno de los personajes más afectados por la muerte de Coke dentro de la ficción. "Los capítulos de la muerte del Coke significaron para Manuel un tránsito por la oscuridad bien intenso. Lo vivió con mucho dolor, con mucha pena, con mucha rabia también, porque no logra entender que esto haya pasado. Coke se había convertido en su mejor amigo, en un confidente, una persona a la que le podía contar sus problemas", comentó.

Finalmente, Claudio Castellón también tuvo palabras para Diego Muñoz fuera de la pantalla, destacando la relación que construyeron durante las grabaciones de la teleserie. "Diego, para mí, lo he dicho antes, es uno de los mejores compañeros con los que me he topado. Voy a echar mucho de menos a Coke y, sobre todo, a Diego", concluyó.

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