Alessandra recibirá una gran oferta laboral en el capítulo 170 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 170 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) besará a Tomás (Gabriel Urzúa) en medio de la fiesta.
La escena será presenciada por Jaime (Francisco Reyes), quien reaccionará con evidente indignación y no dudará en exigirle explicaciones a su hija.
Por su parte, Hingilberto (Luis Dubó) le dirá a Tomás (Gabriel Urzúa) que tiene un gran parecido a Nancy (Paulina Hunt), comentario que dejará visiblemente incómodo al profesor.
Alessandra recibirá una gran oferta laboral
Además, Laura (Agostina Caute) sorprenderá a Alessandra al revelarle una increíble oferta laboral.
La joven le contará a su mejor amiga que tendrá la oportunidad de participar en un reality en Argentina, cumpliendo así uno de sus grandes sueños.Ve el capítulo en
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