Alessandra recibirá una gran oferta laboral en el capítulo 170 de Reunión de Superados

30 jul. 2026 - 22:37 hrs.

En el avance del capítulo 170 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) besará a Tomás (Gabriel Urzúa) en medio de la fiesta.

La escena será presenciada por Jaime (Francisco Reyes), quien reaccionará con evidente indignación y no dudará en exigirle explicaciones a su hija.

Por su parte, Hingilberto (Luis Dubó) le dirá a Tomás (Gabriel Urzúa) que tiene un gran parecido a Nancy (Paulina Hunt), comentario que dejará visiblemente incómodo al profesor.

Reunión de Superados / Mega

Alessandra recibirá una gran oferta laboral

Además, Laura (Agostina Caute) sorprenderá a Alessandra al revelarle una increíble oferta laboral.

La joven le contará a su mejor amiga que tendrá la oportunidad de participar en un reality en Argentina, cumpliendo así uno de sus grandes sueños.