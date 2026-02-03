"Tenemos que evitar el juicio": Juan de Dios hizo crucial recomendación a Max para ganar el caso en RDS

03 feb. 2026 - 22:42 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Juan de Dios (Jorge Arecheta) no está contento con Max (Álvaro Espinoza). Su cliente le ocultó los eventos de violencia intrafamiliar que sufrió Javiera (Daniela Ramírez), lo que cambia radicalmente el panorama judicial.

El empresario intentó bajarle el perfil a esta acusación, pero el abogado puso un freno.

"No le tengo miedo al juicio, pero no soy idiota tampoco. Hay buenos testimonios, hay evidencia de sobra y una abogada extraordinaria al otro lado. Es de las mejores que he visto", dijo para alabar la trayectoria de Matilde (Ignacia Baeza).

Reunión de Superados / Mega

Max debe cambiar de actitud

Lo que antes parecía una batalla ganada, ahora se puso cuesta arriba y Juan de Dios se abrió a otras opciones para no perder.

Hay que evitar los tribunales, pero Max tiene que poner de su parte. "Depende de ti. Si te sigues portando como un energúmeno con tu ex señora, es bien difícil. Si queremos ganar, tenemos que evitar este juicio, así que por enésima vez te pido que dejes de comportarte como te describe esta carpeta. (...) Si no, estás perdido".