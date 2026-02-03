"Si tú quieres salir con...": Matilde se enterará que Coke sigue viendo a Josefa en el capítulo 74 de RDS
En el avance del capítulo 74 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) pondrá en evidencia que Coke (Diego Muñoz) sigue viendo a Josefa (Luz Valdivieso).
El ex crack de La Roja no tendrá filtro y pregutará a viva voz si Coke va al hipódromo con su invitada, ya que debe conseguir los pases con antelación. Matilde (Ignacia Baeza) escuchará todo porque estará con los otros apoderados en el colegio.
"Ya se acabó"
Cuando su ex le quiera dar explicaciones, Mati se lo tomará con altura de miras.
"Si tú quieres salir con la Josefa, está bien. Si eso te hace bien a ti, te distrae de todo lo que hemos vivido con la separación, de tu accidente, está perfecto", dirá.
"Yo no quiero meterme porque ya se acabó. Está bien, no tengo problemas", sentenciará la abogada, confirmando las sospechas de Coke de que ya no queda amor entre los dos.