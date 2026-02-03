Manuel se quedará sin palabras: Tere pedirá un excesivo aumento de pension el capítulo 73 de RDS

03 feb. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 73 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) vivió un quiebre con Jaime (Francisco Reyes), al punto en que ya no recibirá la mesada que le depositaba.

Para arreglar cuentas, la profesora se reunirá con Manuel (Mario Horton) para llegar a un nuevo acuerdo financiero.

"Me divorcié de mi papá. Cortamos toda la relación, incluida la económica. Estaba cachando que como ya no tengo la plata de mi papá, necesito más plata", lanzará Tere.

Reunión de Superados / Mega

La petición de Tere

"Estaba haciendo la matemática. Mi papá me pasaba cuatro palos, entonces estaba pensando que tú me pases tres y yo pongo el resto", dirá mientras Manuel apenas puede creer la astronómica cifra que su ex quiere de pensión.

¿Tere se dará cuenta que debe reconsiderar su tren de vida o volverá a recurrir a Jaime para solventar sus lujos?