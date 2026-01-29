Será desalojado de su hogar: La policía irá por Max en el capítulo 72 de Reunión de Superados

29 en. 2026 - 23:10 hrs.

En el avance del capítulo 72 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) le contará a Matilde (Ignacia Baeza) que Max (Álvaro Espinoza) continúa manipulando la historia para su hija. La abogada comentará que ese es su sello.

Por esta razón, Javiera tomará una decisión acerca de la demanda que planea en contra de su exmarido.

Luego, mientras Max está en una reunión, tocarán la puerta de su casa y será la policía que va a buscarlo tras recibir una demanda por violencia intrafamiliar, obligándolo a desalojar la casa en ese momento.

Teresita le pone límites a Jaime

Teresa (Elisa Zulueta) hablará con Matilde sobre el término de su relación con Mateo (Nicolás Poblete), la abogada le dirá que debe ponerle límites a Jaime (Francisco Reyes) porque siempre se mete en todo y que si no lo hace ahora, no lo hará nunca.

Reunión de Superados / Mega

Tras esto, Tere le dirá a su papá que ya no quiere que intervenga más en su vida y recalca que por un largo tiempo. Jaime aceptará la decisión de su hija, pero le advertirá que eso significa que tampoco le transferirá más dinero.