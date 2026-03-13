"El estelar del pueblo": El emotivo discurso de Kike Morandé en el primer capítulo de Detrás del Muro

13 mar. 2026 - 22:58 hrs.

Este viernes, Kike Morandé realizó un emotivo discurso en el regreso de Detrás del Muro a Mega.

El líder del histórico grupo humorístico inició el primer capítulo recordando los orígenes del programa, con unas palabras cargadas de emoción.

El emotivo discurso de Kike Morandé en el estreno de Detrás del Muro

"Fue hace casi 25 años cuando llegamos un grupo de trabajadores de Canal 13 con la idea de hacer un programa de televisión. Lo que sería un proyecto poco ambicioso se transformó rápidamente en el estelar del pueblo. Nunca mejor puesto un nombre, ¿no? Estelar del pueblo", comenzó diciendo.

Tras esto, recordó algunos personajes históricos del programa. "Acá hicieron reír a todo un país personajes como Las Iluminadas, Tony Esbelt, Popin, Che Copete y tantos otros. Cómo sufrí, me acuerdo, la partida de Salomón y Tutu Tutu, cuando se me fue Willy Sabor, La Porotito Verde y de muchos más. De la misma manera, también extrañaré y extrañaremos a los compañeros que se quedaron en nuestra antigua casa televisiva. Pero la vida sigue", señaló.

"25 años en este programa me han enseñado la importancia de los equipos por sobre las individualidades. Chile ha cambiado. Nosotros, ¿qué le parece? También y demás. Y hemos debido adaptarnos a estos cambios con nuevas y mejores formas de llevar alegría a los hogares", agregó.

Cerrando su discurso, Morandé expresó entre lágrimas: "Sacar una risa a quienes estuvieron un día malo. Entregar humor a aquellos que tal vez no tienen los recursos para pagar por la entretención… Ya, pues, 20 años no es nada, dijo Gardel, pero no es cierto. Para nosotros ha sido una vida entera. Pero aquí estamos juntos con más ganas que nunca, emocionados con volver al lugar donde todo comenzó".

Finalmente, el líder del programa recordó a los ex miembros de Morandé con Compañía que perdieron la vida, sellando el momento con un emotivo aplauso del público.

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