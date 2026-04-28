Tras allanar su departamento: Detienen a Francisco Kaminski en diligencia por drogas y lavado de activos

28 abr. 2026 - 08:42 hrs.

La mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Francisco Kaminski en su departamento en Las Condes, en una investigación realizada por la Fiscalía Sur y la Brigada Antinarcóticos de la policía civil.

La diligencia forma parte de una investigación de mayor envergadura que busca desarticular a una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de activos.

Detención Francisco Kaminski

De acuerdo a las primeras informaciones entregadas en Mucho Gusto, Kaminski figuraba inicialmente como uno de los sujetos de interés dentro de la indagatoria principal por lavado de dinero y se buscaba establecer su vínculo.

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Sin embargo, su detención inmediata se produjo por la ley 20.000, relacionada con presencia y posesión de droga.

Tras su detención, Kaminski fue trasladado por personal de la PDI hacia la Brigada Antinarcóticos, situada en la comuna de Estación Central.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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