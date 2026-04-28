"Entraron como si fuera un delincuente": Francisco Kaminski lanza duro descargo tras allanamiento

28 abr. 2026 - 10:20 hrs.

Francisco Kaminski realizó un duro descargo tras el allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en su domicilio, que terminó con su posterior detención.

Tras quedar en libertad y llegar a su departamento en Las Condes, afirmó que no entendía la razón por la cual detectives irrumpieron en horas de la madrugada.

El fuerte descargo de Francisco Kaminski tras operativo de la PDI

"A mí me dijeron que yo estaba en calidad de testigo. Entraron a mi casa como si yo fuera un delincuente a las 5 de la mañana y encontraron unas pastillas de clotiazepam que, según ellos, es sin receta y me llevaron detenido", dijo el animador.

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Asimismo, aclaró que mantenía 3.5 gramos de marihuana en su poder que recibió por parte de un amigo, en un periodo donde no podía dormir.

Kaminski indicó que se le incautó su teléfono celular y que estuvo detenido en un calabozo donde no le tomaron declaración y lo dejaron en libertad de un momento a otro, sin una mayor explicación, afirmando que "no sé qué buscaba, pero dejaron la cag... (en el departamento)".

Respecto a su vínculo con "Rey David", contó que fue un auspiciador de un programa que hizo en La Red hace dos años y que recomendó su automotora tras comprar un vehículo.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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