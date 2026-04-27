"Aquí no eres nadie": Así serán las primeras horas de Luis Emilio en la cárcel en el capítulo 283 de EJDO

27 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 283 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) pasará sus primeras horas en la cárcel, donde sufrirá un inevitable golpe de realidad.

Y es que, tras ser detenido, Luis Emilio será enjuiciado por estar involucrado en el crimen de Bernardita (Catalina Guerra), su propia esposa.

"Mire, estimado, aquí se está cometiendo un grave error; yo no soy ningún delincuente, así que le pido si puedo hablar con la persona que está a cargo de este recinto para que me trasladen a un lugar más seguro", comentará a uno de los funcionarios.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio tendrá un golpe de realidad

Será así como el funcionario le dirá que este es un recinto penitenciario, pero Luis Emilio insistirá en hablar con un superior.

Eso hará que el gendarme pierda la paciencia y le dejará en claro lo que aquí pasa: "A ver, pelado, vo' no estáy cachando dónde estáy (sic). Vas a empezar tratándome de señor y me da lo mismo que tu apellido sea Walker, Hernández... Aquí no eres nadie".