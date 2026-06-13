Diana podría ir a la cárcel por obstrucción a la investigación en el capítulo 317 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 317 de El Jardín de Olivia, el comisario Mardones (Víctor Montero) no tendrá paciencia con Diana (Nicole Espinoza) porque estará seguro que la terapeuta conoce la ubicación de Clemente (Pipo Gormaz).
Yo no estoy ayudando a Clemente", mentirá Guerrero al policía, sin ser capaz de convencerlo.
Mardones quiere tomar drásticas medidas
Con toda la experiencia que tiene, Mardones no caerá tan fácil, sobre todo tras escuchar cierta conversación de Diana. "Discúlpeme, señorita Guerrero, después de escuchar su su declaración de amor, me queda claro que usted es cómplice".Ir a la siguiente nota
Y lo que Gabriel (Matías Oviedo) le advirtió tantas veces, se hará realidad.
Ve el capítulo en
Leer más de