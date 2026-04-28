26 domicilios allanados y la detención de Kaminski: Todo lo que se sabe sobre la "Operación Rey David"

28 abr. 2026 - 11:10 hrs.

Durante la madrugada de este martes, se llevó a cabo la "Operación Rey David", que lideró la Fiscalía Metropolitana Sur y ejecutó la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI.

Se trató de una acción simultánea y coordinada donde se allanó un total de 26 domicilios e inmuebles en comunas como La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto. A ellas se suman otros sectores en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

¿Qué es la "Operación Rey David"?

La indagatoria buscó desarticular una organización criminal dedicada a delitos de lavado de activos, malversación de fondos, venta irregular de vehículos, falsificación de instrumento público y estafa.

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En específico, la banda utilizaría empresas, entre ellas una automotora, como fachadas para lavar dinero ligado al narcotráfico.

Es en ese contexto que la PDI concurrió hasta el domicilio de Francisco Kaminski en Las Condes, quien fue calificado como sujeto de interés por un posible vínculo con la organización criminal.

Según aseguró el propio comunicador, su detención se habría producido tras encontrar 3,5 gramos de marihuana, además de unas pastillas de clotiazepam.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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