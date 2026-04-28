Francisco Kaminski habla tras quedar en libertad: "Me encontraron unos gramos de marihuana"

28 abr. 2026 - 09:15 hrs.

Francisco Kaminski quedó en libertad tras ser detenido en medio de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) por narcotráfico y lavado de activos.

En su salida de la Brigada Antinarcóticos, el comunicador señaló que su detención se produjo porque "me encontraron unos gramos de marihuana".

Kaminski reiteró en diversas ocasiones que solo se encontraba como testigo en la indagatoria por lavado de activos asociado al narcotráfico.

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Según contó, los detectives ingresaron a su domicilio a las 05:15 horas de la mañana de este martes.

Asimismo, argumentó que era sujeto de interés por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada Antinarcóticos (Briant) porque "compré un auto a una automotora y por eso me estaban investigando".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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