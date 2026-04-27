Simulación de tsunami en Viña del Mar: ¿Qué pasaría en la zona costera con un terremoto de magnitud 9?

27 abr. 2026 - 10:05 hrs.

En redes sociales se viralizó simulación de un tsunami en la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, que habla de sus riesgos y consecuencias.

Las imágenes en 3D son de Cristián Cortés, ingeniero estructural de la Universidad Católica, que a través de su cuenta de Instagram Zona Antisísmica muestra lo que pasaría si eventualmente ocurriera un terremoto de magnitud 9 o superior.

¿Qué pasaría con un tsunami en Viña del Mar?

En la simulación se observa cómo el agua ingresa con violencia por el casino y el estrecho Marga Marga, por cerca de cuatro kilómetros. Mientras que las olas en la costa alcanzarían los seis metros de altura.

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El experto mostró su preocupación por el lapso entre el terremoto y el eventual tsunami, que no superaría los 15 minutos para dejar al borde costero totalmente sobre el agua.

Dicha simulación abre la interrogante de si Viña del Mar está preparada para un maremoto de esta magnitud.

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