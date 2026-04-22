Ocho familias quedan en la calle tras desalojo en Lampa: Denuncian estafa por venta de terreno

22 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Ocho familias, todas conectadas entre sí, quedaron en la calle de la noche a la mañana, luego que fuesen desalojadas de un terreno donde vivieron por más de cuatro décadas en el sector de Lo Pinto, comuna de Lampa.

La denuncia la realizó la familia Quiroz a Mucho Gusto, quienes aseguraron que sus padres adquirieron un paño de 6.000 metros cuadrados años atrás.

Familias acusan estafa en venta de terreno

Su hija Rosa Quiroz acusó que una persona, de nombre Pedro Riveros, negoció con su papá para que le vendiera la mitad del terreno. Sin embargo, este sujeto los habría estafado.

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"Él pensó en vender a beneficio de nosotros e hizo un compromiso de venta, primero verbal, y después fueron al banco porque el hombre hipotecó este terreno. Pagó la hipoteca y quedó con todo el terreno, y nunca hizo subdivisión", denunció.

Hace dos años, el hombre que compró el terreno lo habría revendido a dos empresas y el sitio ya no fue de la familia Quiroz, incluido el espacio donde estaban viviendo.

Este lunes, sin previo aviso, una de las empresas concurrió con maquinaria pesada y personal de Carabineros para desalojar y demoler las viviendas, dejándolos sin opción de reaccionar.

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