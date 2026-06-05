Jaime Leyton adelanta jornadas de lluvia para la próxima semana: "Va a haber algunas complicaciones"

05 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Para quienes tengan planes al aire libre, se espera un sábado y domingo con claros de sol en la capital. Sin embargo, el panorama cambiará a partir de la próxima semana.

El meteorólogo Jaime Leyton indicó que desde el lunes 8 de junio, las mañanas serán frías y, a partir del martes, algunas gotitas se harán sentir en el sector sur de la Región Metropolitana.

"Hablamos de la provincia Maipo, San Bernardo, el sector de Buin, el sector de Paine que van a recibir las primeras gotas después de las 20:00, 21:00 horas aquí en la capital", indicó, dando luces de que el miércoles 10 esta se extenderá por toda la región.

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"El miércoles es prácticamente una certeza meteorológica, en el sentido de que tiene una alta probabilidad de ocurrir. (...) Va a ser un evento normal. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener al menos 10 milímetros, pero no es el único evento la próxima semana; el del sábado 13 es más importante", puntualizó.

Las regiones afectadas por la lluvia

Leyton no adelantó de cuánto serían las precipitaciones, pero sí auguró algunas complicaciones en el funcionamiento de la ciudad con acumulación de agua en algunas esquinas y pasos bajo nivel.

Las precipitaciones sobre lo normal serán en Santiago, Valparaíso, la totalidad de la región de Coquimbo el día sábado 13 podría afectar a la parte sur de la región de Atacama.

"Se refuerza este comportamiento debido a la presencia de esta oscilación de influencia tropical, que es un acoplamiento entre la atmósfera y la convección profunda; el desarrollo de tormenta de la zona tropical, denominada oscilación de Madden-Julian", cerró.

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