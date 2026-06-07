Quiere todo: Estas son las razones por las que Joaquín denunció a Bastián ante fiscalía en El Jardín de Olivia

07 jun. 2026 - 08:11 hrs.

Otra relación que está completamente quebrada en El Jardín de Olivia es la de Bastián (Alonso Quintero) y su excuñado Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Precisamente, Bastián se enteró de que Joaquín quería denunciar a la fundación por fraudes económicos gracias a una confesión de Elisa (Clara Medel), quien no pudo con el peso de su conciencia.

Es así como, tras llegar a la casa de Joaquín, Bastián lo toma por el cuello y le pide que deje de lado esa denuncia en contra de la fundación, ya que todo fue un engaño, pero el joven empresario afirma que todo llegó a la Fiscalía.

Por eso Joaquín denunció a Bastián

Y es que Joaquín quiere ver caer a la fundación de Bastián, la cual ayuda a muchas mujeres, para sacar a los hermanos Walker del holding, y es que todavía no perdona a Ignacia (Cota Castelblanco) por abandonarlo.

Fue así como Joaquín utilizó a Elisa, bajo una amenaza, para que hiciera que Bastián firmara todos los papeles de contratos con empresas falsas para así quedarse con todo el dinero de la fundación.

"Los va a acusar de quedarse con la plata de las fundaciones. Joaquín no va a parar hasta que ustedes lo pierdan todo", detalló en aquella ocasión Elisa a Bastián.

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