Neme explota contra autopista tras accidente con fierro: "No todo valor se rentabiliza en plata"

05 jun. 2026 - 09:05 hrs.

El pasado jueves, una estructura metálica de casi cuatro metros quedó colgando en la autopista Costanera Norte en un paso sobre nivel en avenida Kennedy, dirección a Las Condes. Varios vehículos resultaron dañados producto del alcance con el fierro y los afectados denuncian un negligente actuar de parte de la concesionaria.

"La autopista lo único que nos dijo fue que mandáramos un correo y nada más que eso. Nosotros queremos esperar a ver si se van a contactar con nosotros o vamos a tener que tomar cartas en el asunto", dijo una de las afectadas.

"La sacaron súper barata"

José Antonio Neme reaccionó ante el actuar de la empresa, criticando la falta de una solución concreta para los damnificados.

Mucho Gusto / Mega

"Mira, esta es la típica. Para todos los servicios de postventa en Chile —porque este es un servicio que uno paga— es la misma miopía de porquería pequeña, les voy a decir por qué", comenzó en Mucho Gusto.

"Lo que la autopista debería hacer, (es que) da lo mismo si (la caída del fierro la provocó) un camión, da lo mismo si fue una camioneta. El objetivo de la autopista es que los usuarios de la autopista confíen. Para una autopista que gana plata, da lo mismo y es absolutamente marginal cambiarles el parabrisas o incluso reponerles el automóvil", insistió.

Para el conductor, "no todo valor se rentabiliza en plata, eso es lo que no saben en Chile. La sacaron súper barata, o sea, que la autopista se dé con una piedra en los dientes que no se murió alguien".

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