Incendio en empresa química de Quilicura lleva más de 10 horas activo: Humo es visible en Santiago

05 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Desde la noche del martes, diversas compañías de Bomberos combaten un incendio que afecta a una empresa de productos químicos en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

La emergencia comenzó cerca de las 21:00 horas en las instalaciones de Panimex, dedicada a la manipulación de materiales inflamables. De hecho, se registraron fuertes explosiones de manera constante por las diferentes sustancias químicas y bombonas de gas.

Gigantesco incendio en Quilicura

Una columna de humo de gran tamaño se elevó desde el sector y resulta visible desde distintos puntos de la capital, lo que evidencia la magnitud del siniestro.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, indicó que el incendio está "circunscrito; estamos trabajando en algunos puntos donde aún mantenemos productos químicos trabajando. Por lo tanto, hay un trabajo de horas que nos queda".

Además, señaló que una de las principales dificultades para el combate inicial fue la falta de información clara sobre las sustancias almacenadas, y "es algo que no hace perder tiempo importante, temporioso y exponer a nuestra gente en los trabajos de la emergencia".

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