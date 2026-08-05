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Bomberos realiza dura acusación contra a empresa química tras incendio en Quilicura: "Expone a nuestra gente"

  • Por Sebastián Paillafil

Durante la noche del martes se reportó un incendio estructural en una empresa de productos químicos en la comuna de Quilicura, la cual mantiene a diversas compañías de bomberos de la capital combatiéndola.

En medio de la emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, acusó que la empresa Panimex no entregó inicialmente información clara sobre las sustancias almacenadas, dificultando el combate inicial.

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"Lo que nosotros necesitamos es que la información de los productos que se manejan en el interior de una empresa esté disponible al momento de que llega la primera unidad al lugar. Eso no ocurrió una vez más en esta empresa", señaló a los medios.

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Cid detalló que esto "es algo que no hace perder tiempo importante y exponer a nuestra gente en los trabajos de la emergencia".

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Cabe señalar que la Seremi de Salud Metropolitana decretó una prohibición de funcionamiento e inició sumario sanitario contra la empresa Panimex.

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