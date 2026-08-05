No es primera vez: Empresa química afectada por incendio en Quilicura registra tres siniestros previos

05 ag. 2026 - 10:20 hrs.

Más de 11 horas llevaba activo el incendio que afecta a la empresa química Panimex, en la comuna de Quilicura, en la intersección de Las Esteras Sur con Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva.

La emergencia se registró cerca de las 21:00 horas del martes, cuando trabajadores de la empresa dedicada a la elaboración y almacenamiento de productos químicos divisaron humo en las instalaciones. Las llamas alcanzaron sectores donde había diferentes sustancias químicas, entre ellas amoníaco, y bombonas de gas.

Desde Bomberos aseguraron que no es la primera vez que la empresa en cuestión registra siniestros, ya que se repitió en 2013, 2014 y 2017.

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En aquellas ocasiones, las autoridades sanitarias entregaron instrucciones de mejoras y prevención, por lo que se investigará si fueron acatadas.

Además, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, criticó la falta de información entregada sobre las sustancias almacenadas, lo que dificultó el combate del incendio.

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