Lluvia en Santiago: A esta hora comenzarán las precipitaciones en la Región Metropolitana

05 ag. 2026 - 11:05 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para lo que sucederá en las próximas horas en Santiago, donde llegará un sistema frontal.

El experto detalló en Mucho Gusto a qué hora comenzará a llover en la Región Metropolitana y anticipó fuertes vientos.

¿A qué hora comenzará a llover?

De acuerdo con Sepúlveda, la lluvia podría comenzar cerca de las 22:00 horas en la provincia de Melipilla y en la Cordillera de Los Andes.

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El mismo pronóstico del comunicador anticipa que "para la ciudad de Santiago, la lluvia es posterior a la medianoche y se va a extender hasta aproximadamente las 5:00 o 6:00 horas de la madrugada; démosle un margen de hasta las 8:00".

Añadió que "a la 1:00 o 2:00 de la madrugada, cuando comience la lluvia en Santiago, esperamos el viento importante en la capital de 40 kilómetros por hora".

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