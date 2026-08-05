En la carretera y con auto robado: Lo que se sabe del intento de rescate de reos trasladados por Gendarmería

05 ag. 2026 - 11:50 hrs.

Nuevos antecedentes surgieron en torno al intento de liberar a reos durante un traslado de Gendarmería al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto.

De acuerdo con información del periodista Roberto Saa en Mucho Gusto, a eso de las 18:25 horas, un bus institucional que llevaba 16 internos fue interceptado por un vehículo en la intersección de Gran Avenida con Américo Vespucio.

Gendarmería frustra intento de liberar reos

Ante la situación, funcionarios de Gendarmería hicieron uso de sus armas de servicio en contra de los sujetos. En el hecho, se logró detener a uno de los presuntos involucrados, mientras que los demás escaparon a pie.

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Al respecto, el coronel de Carabineros, Manuel Aguilera, indicó que "con las investigaciones que se han realizado, se logró establecer que el vehículo particular en el que se trasladaban los tres individuos tenía un encargo por robo en la comuna de Quinta Normal el día de hoy".

Desde Gendarmería informaron que el procedimiento concluyó sin funcionarios, personas privadas de libertad ni civiles lesionados.

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