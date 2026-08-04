Tras seguidilla de lluvias: Playa de Villarrica desaparece bajo el agua tras aumento en el nivel del lago

04 ag. 2026 - 13:40 hrs.

La seguidilla de sistemas frontales que afectaron a la Región de Los Lagos ha dejado sus efectos en la infraestructura de la playa de Villarrica.

Este martes el borde del lago desapareció por completo, cubierto por el agua debido a las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos.

El aumento del agua se ha hecho evidente, especialmente porque dejó bajo el agua las tradicionales sillas instaladas en el borde costero.

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Ignacio Beltrán, corresponsal en la zona, mencionó que "son 2 metros que ha subido el lago Villarrica en la playa principal. En la parte de la arena normalmente tiene cerca de 40-50 metros y está completamente con agua".

Los vecinos del lugar comentaron al periodista que el nivel actual del agua no se había registrado antes, y que se debería a las lluvias que han estado cayendo durante casi un mes.

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