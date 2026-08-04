¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? Este día llega nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana

04 ag. 2026 - 10:10 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, abordó la posibilidad de que esta semana se registren nuevas precipitaciones en la Región Metropolitana.

Esto, a raíz del sistema frontal que ha afectado a gran parte de la zona centro sur del país, como La Araucanía y Los Ríos.

Este día vuelven las lluvias a Santiago

De acuerdo con las proyecciones de Sepúlveda, el fenómeno avanzaría progresivamente de sur a norte para llegar el jueves en la madrugada a la capital.

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"Lluvias para Santiago en la madrugada del jueves y solo en la madrugada del jueves", detalló.

El especialista precisó que "debiera empezar a llover pasadita la medianoche, una de la madrugada del jueves, con suerte hasta las 8 de la mañana", asegurando que luego se va a despejar y brillará el sol con 15 °C de máxima.

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