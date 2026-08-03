Roberto Saa es increpado por organizador de evento en Valle Las Trancas: Esta fue la frase que indignó a Neme

03 ag. 2026 - 10:50 hrs.

Un indignante momento vivió el equipo de Mucho Gusto liderado por Roberto Saa, quien fue increpado por uno de los organizadores de Mountain Fest en Valle Las Trancas, evento donde la carpa principal colapsó y cayó sobre los asistentes.

El reportero daba por finalizado su despacho desde el sector cordillerano de la comuna de Pinto, cuando contó que "una de las personas que ha entrado a este lugar y que ha sacado cosas, me imagino que debe ser alguien de la producción, se acercó a nuestro productor, Felipe Bobadilla".

"Le dijo: 'No sé por qué ustedes hacen tanto show si aquí no murió nadie'. Para que vean ustedes de la madera de las personas que organizaron esto y la mirada que tienen ellos de lo que ocurrió acá", reveló un indignado Roberto Saa.

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"No se enteraron de que esta situación es una situación compleja, difícil, y que pudo haber sido algo muy serio", agregó el periodista.

La respuesta de Neme

Tras escuchar la denuncia de su compañero, José Antonio Neme tomó la palabra para, mesuradamente, señalar que "el público y nosotros tenemos siempre la posibilidad de utilizar nuestro control remoto. Si hay algo que estoy viendo que me parece exagerado y que no tiene nada que ver conmigo, no tengo nada más que tomar el control remoto y cambiar el canal".

Planteó que cada persona puede tener la visión distorsionada, y es que para él y para el equipo "no tiene que morir una persona ni un animal para que sea algo que me parece que merece atención".

"Me parece que esa es como de obsesión de ciertas personas, de andar empujando en la calle periodistas, funándolos por redes sociales, exponiéndolos de cierta u otra manera; me parece que es un ejercicio absolutamente inútil y desgastante para el periodista como Roberto y para la persona que pierde su tiempo", remató Neme.

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