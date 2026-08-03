Desborde de río Rehue deja viviendas y autos bajo el agua en Angol: Familias evacuaron en botes

03 ag. 2026 - 09:45 hrs.

La mañana de este lunes, se pudieron apreciar los diversos estragos que provocaron las intensas precipitaciones en la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía.

El desborde del río Rehue dejó decenas de viviendas afectadas en la Villa Santa Teresita y los sectores colindantes, desde donde las familias debieron salir de emergencia, incluso en botes.

Inundaciones arrasan con viviendas en Angol

En ese contexto, el equipo de Mucho Gusto en la zona fue hasta el lugar para registrar las múltiples zonas inundadas, dejando en evidencia que el agua llegó a tapar casi por completo a los vehículos.

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Paulo, uno de los vecinos afectados, dijo que varias familias perdieron prácticamente todo en sus casas, debido a la gran cantidad de agua que se acumuló por el desborde del río.

Asimismo, denunció que hubo delincuentes que, aprovechándose de la emergencia, ingresaron a las viviendas a sustraer diversas especies.

Se espera que el miércoles regresen las lluvias a la zona centro-sur del país, por lo que la comunidad solicitó que se declare zona de catástrofe para una mayor agilidad en la entrega de recursos y trabajo en terreno.

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