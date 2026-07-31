Se anuncian nuevas precipitaciones para los próximos días en la RM: Estos son los días en que lloverá

31 jul. 2026 - 15:40 hrs.

Cerca de las 14:00 terminó la lluvia en la Región Metropolitana, pero atención, que las precipitaciones volverán para este fin de semana.

En una proyección del tiempo para los próximos días en Santiago, Jaime Leyton señaló que el domingo 2 de agosto habrá que sacar el paraguas otra vez. "Va a llover, pero en una cantidad notoriamente menor que la estimación del día de ayer, podríamos tener incluso por debajo de los 10 milímetros. 7°C y 13°C en las extremas con algo de viento".

Y adicionó que para el lunes 3, "hasta las 02:00 horas podrían haber algunos chubascos, pero, después de eso (habrá) cielo nublado predominantemente. 6°C y 18°C la máxima, y el día martes con cielo cubierto por una capa delgada de nubes altas y nubes medias".

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Para el miércoles 5 anunció chubascos débiles y tras este evento, hasta el 12 de agosto no volvería a llover en la capital.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago

Sábado 1: 2°C / 14°C

2°C / 14°C Domingo 2: 7°C / 13°C

7°C / 13°C Lunes 3: 6°C / 18°C

6°C / 18°C Martes 4: 8°C / 19°C

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