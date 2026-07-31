¿Se podrá sacar la parrilla este 18? Jaime Leyton anticipó probabilidad de lluvia para las Fiestas Patrias

31 jul. 2026 - 16:10 hrs.

El fenómeno de El Niño se ha hecho sentir durante el mes de julio con dos sistemas frontales que han afectado varias regiones del país. Se espera que las precipitaciones sigan en los próximos meses.

Si consideramos que Fiestas Patrias está a la vuelta de la esquina, ¿cómo será el tiempo durante el mes de septiembre?

El meteorólogo Jaime Leyton explicó en Mucho Gusto que los paraguas "se van a utilizar también en primavera. Las lluvias se extienden por la intensificación del Niño, por lo menos hasta casi la totalidad de la primavera, con una probabilidad (de precipitación) superior al 20%".

Mucho Gusto / Mega

El tiempo en septiembre

Y añadió que "la probabilidad de que llueva en Fiestas Patrias es de un 20% a 25% y esa probabilidad aumenta a más del 50%; me atrevería a decir un 60%".

Cabe recordar que este 2026 las celebraciones serán más cortas de lo acostumbrado, ya que son solo tres días: viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

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