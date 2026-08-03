Evento se realizó pese a sistema frontal: Carpa colapsa y cae sobre asistentes en fiesta de Valle Las Trancas

03 ag. 2026 - 10:20 hrs.

Polémica causó el colapso de la carpa principal del Mountain Fest, realizado la noche del sábado en el Valle Las Trancas, en la Región de Ñuble.

Pese a los avisos por el sistema frontal que dejó intensas nevadas en la zona, la productora y las propias autoridades decidieron desarrollar la actividad montañera en la comuna de Pinto.

Carpa cae sobre asistentes de fiesta en Valle Las Trancas

En ese contexto es que la carpa principal de la velada se derrumbó y cayó sobre los asistentes, aparentemente por la cantidad de nieve que cayó sobre la tela.

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La situación provocó la reacción de voluntarios de Bomberos y personal de Carabineros, cuya tenencia se encontraba a escasos metros del terreno donde se desarrollaba el evento.

El teniente Carlos Soto señaló a Mucho Gusto que solo se reportaron personas con golpes menores y contusiones, sin lesionados de gravedad.

Asimismo, advirtió que ninguno de los vehículos de los asistentes portaba cadenas para la nieve, lo que generó importantes congestiones en el sector por las condiciones climáticas.

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