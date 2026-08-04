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Este aviso se cerrará en segundos

Tras incendio en Línea 5: Metro de Santiago reabre estación Santa Isabel este martes

  • Por Sebastián Paillafil

La estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago volvió a operar la mañana de este martes 4 de agosto, luego de permanecer cerrada durante más de una semana a raíz de un incendio que afectó las instalaciones.

Fue el pasado 27 de julio cuando un siniestro dejó uno de los carros completamente destruidos, lo que obligó a suspender el funcionamiento de la estación.

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Vuelve a operar estación Santa Isabel

Durante estos días, se realizaron trabajos que incluyeron labores de reconstrucción, limpieza, ventilación de espacios y revisión integral de las instalaciones.

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Precisamente, los trabajos fueron supervisados por la Seremi de Salud, que consideró monitoreos y análisis en laboratorios nacionales e internacionales acreditados.

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En cuanto a las causas del incendio, la investigación continúa en desarrollo y, de momento, no existe una conclusión sobre la falla que provocó la emergencia.

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