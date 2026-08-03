"Quería disfrutar": Dominga López contó cómo vivió la noche en que se convirtió en Miss Universo Chile

03 ag. 2026 - 14:20 hrs.

Durante la madrugada del domingo, Dominga López se transformó en la nueva Miss Universo Chile, que representará a nuestro país en el concurso que se realizará en Puerto Rico.

La nueva reina de belleza visitó el estudio de Mucho Gusto, donde señaló que "fue un camino bastante largo. Yo empecé en febrero a prepararme, y mi propósito siempre fue conectar, por eso entré al certamen, y yo ayer en la final sentía que eso ya estaba logrado".

Dominga López se sincera tras coronarse como Miss Universo Chile

En esa misma línea, agregó que durante la última noche "quería disfrutar", y es que "creo que hago mi mejor performance cuando disfruto, y creo que eso se notó también".

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López comentó que el bloque más complicado es la ronda de preguntas, "porque uno nunca sabe qué van a preguntar y hay que estar preparada para todo y tener una respuesta que conecte, que sea concisa".

Precisamente, Dominga López dijo que su mejor rendimiento durante la jornada fue la manera de responder, ya que, a su juicio, ser comunicadora le ayudó. "Tenía muchas ganas de llegar al top 8 para poder hacer esa ronda de preguntas".

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