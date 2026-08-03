Tras crecida de río: Vecinos deben cruzar peligrosa pasarela en mal estado para salir de sus casas en Petorca

03 ag. 2026 - 13:20 hrs.

Una deteriorada pasarela mantiene en alerta a vecinos de Petorca, en la Región de Valparaíso, quienes deben cruzarla para salir de sus casas.

El caso se dio a conocer tras un registro viralizado en redes sociales, donde aparece un hombre cruzando la estructura de madera en deplorables condiciones.

La periodista Darynka Marcic se trasladó al sector para relatar en Mucho Gusto el calvario que vive la comunidad tras la seguidilla de sistemas frontales que hizo reaparecer el cauce que estuvo seco durante años.

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En ese contexto, las familias quedaron prácticamente aisladas al tener como única salida rápida el puente colgante construido por los propios vecinos en 1997 y que hoy se encuentra en pésimas condiciones.

El alcalde Gustavo Henríquez señaló que se dispuso de vehículos municipales para el traslado de personas que lo necesiten de manera urgente.

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