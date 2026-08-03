Delincuentes roban tienda de ropa y disparan contra patrullas municipales durante persecución en Providencia

03 ag. 2026 - 12:50 hrs.

Un violento robo se registró durante la noche en la comuna de Providencia, luego que delincuentes robaran un local de ropa y dispararan contra vehículos de seguridad municipal.

Según antecedentes del periodista Julio Ahumada en Mucho Gusto, todo comenzó cerca de las 23:00 horas cuando un grupo de cinco sujetos ingresó al local Axis Outlet Premium ubicado en la calle Miguel Claro con Pérez Valenzuela.

Violento robo en Providencia

Los antisociales forzaron el ingreso del local para sustraer bolsas con ropa de alto valor en su interior, para luego darse a la fuga.

Mega

Tras ello, comenzó una persecución de los delincuentes por parte de personal municipal de la comuna de Providencia. En la intersección de El Cacique con Los Conquistadores, las patrullas intentaron bloquear el avance del vehículo, momento en que los sujetos efectuaron disparos y continuaron escapando contra el tránsito.

Pocos metros más adelante, se bajaron del automóvil en el que se desplazaban y volvieron a disparar contra una segunda patrulla.

Pese a la gravedad del hecho, no se registraron personas lesionadas.

Todo sobre Mucho gusto