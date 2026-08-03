Naya Fácil fue a urgencias por problema en sus ojos y reveló su diagnóstico: ¿Qué es la blefaroptosis?

03 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Naya Fácil ingresó de urgencia en una clínica por un problema en sus ojos del que estuvo conversando con sus seguidores en redes sociales.

Inicialmente, compartió imágenes de su rostro con uno de sus párpados notoriamente caídos, lo que la hacía ver borroso. "Tengo los ojos raros", dijo en uno de los registros al consultar con sus "facilines" si debía buscar atención médica.

"No sé lo que me pasa, es mejor prevenir y como nos vamos de viaje pronto, al ir mañana quizá no me van a hacer los exámenes, no sé, ahora vamos a urgencias", agregó.

El diagnóstico de Naya Fácil

Más tarde, Naya Fácil continuó actualizando a su comunidad sobre su salud mientras se dirigía a la clínica.

"Eso lo aprendí de la vez pasada que esperé hasta el último momento para ir a urgencias y ahí me dejaron hospitalizada porque me dijeron que tuve que haber venido antes", mencionó, seguramente en referencia a la infección renal que padeció poco más de un año atrás.

Instagram @naya_facil

Una vez en el centro médico, la trasladaron en silla de ruedas para realizar una serie de exámenes. "Con el párpado caído en la clínica a las 2 de la mañana un día domingo (...) Pero tengo algo que nunca había escuchado que se llama ptosis caída del párpado", informó.

"Ahora me van a traer el diagnóstico y la orden médica. Creo que me tienen que pinchar algo acá para ver qué onda y me va a seguir pasando", agregó, antes de publicar una imagen con el resultado: blefaroptosis.

¿Qué es blefaroptsis?

La blefaroptosis es un "descenso anormal del párpado superior", que puede afectar la visión y venir acompañada de otros síntomas, como dolor de cabeza.

Su causa puede ser congénita o derivada de otro problema de salud subyacente que afecta la movilidad de los músculos de la zona ocular, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH).

A la influencer le dieron el alta médica a las tres de la madrugada, luego de realizarle una serie de estudios necesarios cuando se presenta esta afección.

Instagram @naya_facil

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