Esta es la "terapia" a la que asisten Maura Rivera y Mark González: "Por ustedes sigo creyendo en el amor"
Con más de 15 años de matrimonio y dos hijos en común, Maura Rivera y Mark González conforman una de las parejas más consolidadas del entretenimiento nacional.
La bailarina y el exdeportista se mudaron en abril de 2023 a Florida, Estados Unidos, donde se les ha visto compartir no solo la vida familiar, sino también paseos, viajes y aventuras.
La terapia de Maura Rivera y Mark González
Si algo caracteriza a Maura y Mark es su compartido sentido del humor, del que hicieron gala en una reciente publicación donde revelaron la "terapia" a la que asistieron juntos.
En el registro, la influencer vestía una falda plateada con un top lencero, un look acorde al lugar al que irían esa noche.
"De camino a la terapia", escribió sobre la imagen, que inicialmente mostraba a la pareja sincronizando movimientos antes de salir, con caras muy serias.Ir a la siguiente nota
Seguidamente revelaron su destino: una concurrida discoteca, donde sus rostros se relajaron. Con evidente alegría y amplias sonrisas, bailaron y brindaron entre la multitud. "La mejor terapia", escribió Rivera en su post.
Los seguidores quedaron complacidos con el registro y elogiaron la conexión de los esposos. "He aquí la importancia de estar con alguien con intereses y gustos similares"; "Por ustedes sigo creyendo en el amor"; "Me gusta cómo él te sigue en todo. ¡Qué pareja mas bakán!, dijeron.
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