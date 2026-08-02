"Se te extraña viejito": El conmovedor mensaje de Ignacio Kliche a un mes del fallecimiento de su padre

02 ag. 2026 - 16:01 hrs.

A un mes del fallecimiento de Fernando Kliche, su hijo Ignacio lo recordó con un emotivo mensaje en redes sociales. El actor compartió una serie de fotografías junto a su padre y aprovechó la publicación para agradecer el cariño que el público sigue demostrando hacia el recordado intérprete.

Fernando Kliche falleció el pasado 3 de julio, dejando una extensa trayectoria en el teatro y la televisión chilena, además de personajes que permanecen en la memoria de los espectadores.

Ignacio Kliche recordó a su padre con emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Ignacio Kliche destacó que, desde la partida de su padre, ha seguido encontrándose con personas que le comparten historias y recuerdos del actor, no solo por su trabajo en pantalla, sino también por su calidad humana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacio Kliche (@ignaciokliche)

"Pasa el tiempo viejito y me sigo encontrando con personas que no solo te recuerdan como el personaje de Marrón Glacé, sino que te conocieron personalmente, tienen una foto contigo y, sobre todo, un recuerdo de tu manera de ser... de lo que en un breve momento sembraste en ellos", escribió.

Además, el actor invitó a quienes conocieron a Fernando Kliche a compartir sus recuerdos y fotografías, con el objetivo de seguir homenajeando su legado.

"Me haría muy feliz ver en los comentarios todas las fotos e historias a lo largo de Chile de quienes te conocieron personalmente y te extrañan... 'Porque habremos sido lo que hayamos dejado en los demás'. Se te extraña viejito... Gracias Chile por el cariño y el reconocimiento", concluyó.

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