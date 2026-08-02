Con tacones y todo: El sorprendente "lookazo" de Rosario Bravo para recoger los desechos de su perrita

02 ag. 2026 - 10:01 hrs.

Rosario Bravo no pierde la oportunidad de hacer lucir su estilo personal, incluso en situaciones en las que no es necesario vestir a la moda.

En esta ocasión, la enfermera compartió en su cuenta de Instagram el impecable look que usó para realizar una tarea tan simple como lo es recoger los desechos de su perrita.

¿Cómo fue el lookazo de Rosario Bravo?

En las fotos que publicó, Rosario Bravo lleva una polera blanca tipo croptop con el texto "Voglio Vederti Danzare" impreso en negro. Esta prenda la combinó con un favorecedor pantalón negro de tiro alto y corte recto que estilizó su figura.

Instagram @rosario.la.bravo

Para completar su propuesta black and white, Rosario optó por unos tacones negros de punta y un reloj plateado. En cuanto a estilismo, mantuvo su cabello en suaves ondas y su maquillaje fue bastante sutil y natural.

"Qué lookazo este, pero hay que recogerle las heces a la Andi", escribió con humor en su post. Allí también compartió un video corto en el que se la ve justamente limpiando los desechos de su mascota.

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