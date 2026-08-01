Los elogios de Sammis Reyes a la interpretación más emotiva de Emilia Dides: "Comparte esa voz con el mundo"

01 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Emilia Dides rindió homenaje a su fallecida abuela con una emotiva canción cuya interpretación despertó la admiración de su pareja y padre de su hija, Sammis Reyes.

La artista publicó un video donde canta "Yo te extrañaré", un tema dedicado a las personas a las que les ha tocado despedir a un ser querido.

Elogios de Sammis Reyes a la voz de Emilia Dides

Emilia Dides no solo marcó a sus seguidores por el mensaje con el que recordó a su abuelita, también por la forma como expresó sus sentimientos al entonar la mencionada melodía.

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"Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado", cantó con sentimiento pero de forma serena la Miss Universo Chile 2024.

"¿Cómo puedes cantar sin llorar? Yo no puedo si la canción me hace vibrar", expuso una seguidora, quien obtuvo una confesión de la artista. "Lloré todas las grabaciones anteriores. Lo hice por mi weli", escribió Dides en respuesta.

Pero el comentario mas viral lo dejó Sammis, quien quedó maravillado con el canto de la modelo. "Mi amor, comparte esa voz con el mundo, por favor. Te amo con todo mi corazón", dijo.

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